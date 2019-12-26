Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

Они проведут в колонии от 6 до 7 лет.

Уфа. Башкортостан. В столице Башкирии суд вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании в отделе полиции. Как сообщает «Интерфакс», каждый из трех обвиняемых был признан виновным и получил реальный срок лишения свободы.

В частности, Салават Галиев и Эдуард Матвеев проведут в колонии общего режима по 7 лет, а их подельник Павел Яромчук - 6 лет. Также им придется возместить пострадавшей моральный вред, который был оценен в 3 млн рублей. Сумму с осужденных взыщут в равных пропорциях.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года Галиев, Матвеев и Яромчук изнасиловали на рабочем месте 23-летнюю дознавательницу. В ноябре того же года их взяли под стражу, но впоследствии отпустили под домашний арест. Виновными экс-полицейские себя не признали.

Кстати, за употребление алкогольных напитков при исполнении служебных обязанностей из полиции уволили и потерпевшую.

Адвокаты осужденных пообещали обжаловать приговор.