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Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

15:44, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы
15:44, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#полиция\n#Уфа\n#Республика Башкортостан\n#изнасилование\n#приговор суда
Фото: pixabay.com
274
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Они проведут в колонии от 6 до 7 лет.

Уфа. Башкортостан. В столице Башкирии суд вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании в отделе полиции. Как сообщает «Интерфакс», каждый из трех обвиняемых был признан виновным и получил реальный срок лишения свободы.

В частности, Салават Галиев и Эдуард Матвеев проведут в колонии общего режима по 7 лет, а их подельник Павел Яромчук - 6 лет. Также им придется возместить пострадавшей моральный вред, который был оценен в 3 млн рублей. Сумму с осужденных взыщут в равных пропорциях.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года Галиев, Матвеев и Яромчук изнасиловали на рабочем месте 23-летнюю дознавательницу. В ноябре того же года их взяли под стражу, но впоследствии отпустили под домашний арест. Виновными экс-полицейские себя не признали.

Кстати, за употребление алкогольных напитков при исполнении служебных обязанностей из полиции уволили и потерпевшую.  

Адвокаты осужденных пообещали обжаловать приговор.

15:44, 26 декабря, 2019
Евгений Кандаков
274
0
#полиция\n#Уфа\n#Республика Башкортостан\n#изнасилование\n#приговор суда

 

 

 


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