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Генпрокуратура обвинила региональные власти в искажении данных по лесным пожарам

17:19, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
Генпрокуратура обвинила региональные власти в искажении данных по лесным пожарам
17:19, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#обвинение\n#пожар\n#Иркутская область\n#Генпрокуратура
Фото: Pixabay
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Из-за этого специалисты не успевали оперативно реагировать.

Москва. Генпрокуратура обвинила власти Иркутской области в искажении данных по лесным пожарам. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. <…> Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов», - сказал представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

По его словам, аналогичная проверка идет также в Красноярском крае. Отмечается, что «по Бурятии таких случаев выявлено не было».

Из-за недостоверных данных занижались параметры пожаров, и спецслужбы не успевали принимать требуемые меры, считают в прокуратуре. Кроме того, на эффективность тушения повлияла и волокита, из-за которой было невозможно увеличить группу тушения пожаров.

Напомним, пожары на территории Сибири начались в конце июля 2019 года. На данный момент полыхает около 3 млн гектаров леса. Режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

17:19, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
155
0
#обвинение\n#пожар\n#Иркутская область\n#Генпрокуратура

 

 

 


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