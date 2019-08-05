Генпрокуратура обвинила региональные власти в искажении данных по лесным пожарам

Из-за этого специалисты не успевали оперативно реагировать.

Москва. Генпрокуратура обвинила власти Иркутской области в искажении данных по лесным пожарам. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. <…> Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов», - сказал представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов.

По его словам, аналогичная проверка идет также в Красноярском крае. Отмечается, что «по Бурятии таких случаев выявлено не было».

Из-за недостоверных данных занижались параметры пожаров, и спецслужбы не успевали принимать требуемые меры, считают в прокуратуре. Кроме того, на эффективность тушения повлияла и волокита, из-за которой было невозможно увеличить группу тушения пожаров.

Напомним, пожары на территории Сибири начались в конце июля 2019 года. На данный момент полыхает около 3 млн гектаров леса. Режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.