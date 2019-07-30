В Екатеринбурге дети с пистолетом напали на продавца магазина игрушек

Оружие оказалось ненастоящим.

Екатеринбург. В столице Свердловской области двое мальчиков 7 и 8 лет напали на продавца магазина игрушек. Как передаёт Life, стрельба началась после того, как сотрудники заподозрили ребят в краже.

Один из мальчиков наставил на продавца игрушечное оружие, после чего та решила заблокировать дверь в магазин. Одному из нападавших удалось вырваться и сбежать, другого продавец задержала.

«Сотрудники полиции из подразделений по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Екатеринбурга сейчас проводят профилактическую работу как с самими подростками, так и с их родителями», — сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что мальчика, который обстрелял продавца, скорее всего, поставят на профилактический учёт.