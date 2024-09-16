Почти 100 игрушечных милитари-Чебурашек отправились из Удмуртии в зону СВО

Ижевск. Удмуртия. Порядка 100 игрушечных Чебурашек отправились из Удмуртии помогать бойцам на СВО. Об этом в своём ТГ-канале сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв.

«Речь про мягкие игрушки, которые вяжет Ирина Чипеева из Можгинского района. Хобби у неё появилось год назад благодаря мастер-классу в соцсетях. Начала творить для себя и детей», — написал чиновник.

Как сообщает администрация Можгинского района, год назад на просторах социальных сетей дама увидела мастер-класс по вязанию игрушки и решила попробовать. С тех пор она вяжет и отправляет на СВО Чебурашек.

«Начинала вязать для себя, для своих детей. А потом, как говорят в народе, "пошло-поехало". Она создавала игрушки, и у каждой — белая буква Z на каске. Вместе с гуманитарной помощью игрушки стали отсылать землякам», — говорится в сообщении администрации района.

Сама мастерица отмечает, что вяжет игрушки просто для поддержки в качестве талисманов

«За последнее время игрушки я отправила в Кемеровскую область и военнослужащим из Удмуртии. В общем это около 100 штук. Я надеюсь, эти мини-ушастики будут оберегать наших мужчин, что они будут смотреть на них и чувствовать, как мы их поддерживаем», — говорит Ирина Чипеева.

Напомним, Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году, как «неизвестный науке зверь, который живёт в жарких тропических лесах». Незаконно иммигрировав в советскую Россию в ящике с апельсинами, он вместе с новыми друзьями начинает строить «Дом дружбы». После получает законное трудоустройство — начинает работать в детском саду игрушкой.

Чебурашка стал настолько популярным персонажем, что ему установлены памятники не только в ряде городов России, но и в украинских Днепре и Кременчуге, а также в израильском Холоне.