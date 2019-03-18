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Суд дал по 9,5 лет колонии виновникам в трагедии на Сямозере

12:34, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:34, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Карелия\n#приговор\n#лагерь\n#гибель детей
Фото: pxhere.com
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Бывшего инструктора освободили от наказания.

Карелия. За гибель 14 детей бывший директор парк-отеля «Сямозеро» Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии. Об этом пишет «Интерфакс».

Бывшего инструктора Валерия Круподерщикова приговорили к 8 месяцам колонии-поселения, однако из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания, пишут «Известия». 

Решение суда пока не вступило в силу.

Инструктору Павлу Ильину, бывшему главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Людмиле Котович Фемида вынесла оправдательные приговоры в связи с недоказанностью вины.

Напомним, в 2016 году трое работников лагеря вывели 47 детей в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма погибли 14 детей.

12:34, 18 марта, 2019
Дарья Снидкова
30
0
#Карелия\n#приговор\n#лагерь\n#гибель детей

 

 

 


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