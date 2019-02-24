Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске вновь эвакуировали

На этот раз причиной стал пожар в пристрое дома.

Магнитогорск. Более 60 жильцов дома в Магнитогорске эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области передаёт РБК.

Напомним, 31 декабря 2018 года из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда этого дома, тогда погибли 39 человек. Позднее правительство России выделило 500 млн рублей на расселение жильцов.

По данным спасателей, 24 февраля 2019 года возгорание произошло в ТЦ «Зори Урала», который расположен по адресу улица Карла Маркса, 164.

«Это именно тот дом, где ночью 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов», — пояснили в управлении МЧС по Челябинской области.

Согласно сообщению, в торговом центре горели товары хозяйственного назначения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Тем не менее внутри многоэтажки было задымление, из-за чего спасатели эвакуировали 61 жильца, включая 11 детей. Местные власти выделили два автобуса для временного обогрева людей. После проветривания они вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.