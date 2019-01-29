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Правительство выделило 500 млн рублей на расселение дома в Магнитогорске

11:41, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
11:41, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
19
0
#бюджет\n#деньги\n#происшествие
Фото: Википедия
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Деньги поступят из резервного фонда правительства.

Москва. Резервный фонд правительства выделил на расселение жильцов частично обрушившегося дома в Магнитогорске 500 млн рублей. Распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовали на сайте кабмина.

Челябинская область получит их как межбюджетный трансферт.

Также на расселение дома выделили 100 млн рублей из бюджета региона и 300 млн из средств местного металлургического комбината.

Отмечается, что общая площадь квартир составила более 23,623 тыс. кв.м, не учитывая утраченных апартаментов. Для расселения этих квартир ранее выделили 147 млн также из резервного фонда правительства.

Напомним, жители дома отказались въезжать в свои квартиры после трагедии. Приоритетной версией происшествия СКР считает взрыв бытового газа.

11:41, 29 января, 2019
Дарья Снидкова
19
0
#бюджет\n#деньги\n#происшествие

 

 

 


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