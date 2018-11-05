Два человека погибли при обрушении моста в Нефтеюганском районе ХМАО

Прокуратура начала проверку произошедшего.

Югра. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводит проверку по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа организовала проверку в связи с обрушением моста при его демонтаже в Нефтеюганском районе. По поручению прокурора округа нефтеюганский межрайонный прокурор уже находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов», - цитирует ТАСС слова старшего помощника прокурора Югры по взаимодействию со СМИ Инги Снаткиной.

Чрезвычайное происшествие произошло около 14:43 по московскому времени в 30 км от Нефтеюганска, неподалёку от поселка Каркатеевы. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, обрушился старый мост через протоку Горная. Работы по его демонтажу проводила подрядная организация «Мостоотряд-29». Мост находился на реконструкции, на время его ремонта рядом был возведен другой мост.