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Два человека погибли при обрушении моста в Нефтеюганском районе ХМАО

19:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
19:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Прокуратура\n#авария\n#Ханты-Мансийск\n#мост\n#обрушение
Фото: vk.com/golosa86 (Голос Нефтеюганска)
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Прокуратура начала проверку произошедшего.

Югра. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры проводит проверку по факту обрушения моста в Нефтеюганском районе. Об этом сообщает ТАСС.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа организовала проверку в связи с обрушением моста при его демонтаже в Нефтеюганском районе. По поручению прокурора округа нефтеюганский межрайонный прокурор уже находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов», - цитирует ТАСС слова старшего помощника прокурора Югры по взаимодействию со СМИ Инги Снаткиной.

Чрезвычайное происшествие произошло около 14:43 по московскому времени в 30 км от Нефтеюганска, неподалёку от поселка Каркатеевы. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, обрушился старый мост через протоку Горная. Работы по его демонтажу проводила подрядная организация «Мостоотряд-29». Мост находился на реконструкции, на время его ремонта рядом был возведен другой мост.

19:30, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
291
0
#Прокуратура\n#авария\n#Ханты-Мансийск\n#мост\n#обрушение

 

 

 


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