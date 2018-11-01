Жительницу Москвы убило колесом, отлетевшим от КамАЗа

Женщина в этот момент садилась в такси.

Москва. В Москве в районе Автозаводской улицы женщину убило колесом, отлетевшим от КамАЗа. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает РЕН-ТВ, инцидент произошел в четверг, 1 ноября. Во время движения у грузового автомобиля отлетело колесо, которое попало в голову женщины.

По информации mk.ru, жертве несчастного случая было 54 года, она работала кассиром в торговом центре. Инцидент произошел, когда женщина садилась в такси.

Перед происшествием, колесо прокатилось около 500 м.