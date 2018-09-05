Второе за сутки землетрясение зафиксировали на Урале

Очаг залегал на глубине 2 км.



Челябинск. Челябинская область. На Урале зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки произошли в 10:27 по московскому времени, пишет RT.

Очаг находился на глубине 2 км на расстоянии 21 км от Катав-Ивановска и 130 км от Уфы.

Ранее на Урале около 4 утра 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Колебания ощутили жители Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Уфы.

«Мебель тряслась и посуда звенела», - писали пользователи в соцсетях.