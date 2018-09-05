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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Урале

10:00, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
10:00, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
615
0
#Екатеринбург\n#Уфа\n#ВКонтакте\n#Челябинск\n#Урал\n#землетрясение
Фото: pixabay.com
615
0

Толчки почувствовали жители Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Уфы.

Катав-Ивановск. Челябинская область. На Урале в ночь на 5 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как пишет Ura.ru, очаг находился на глубине 10 км неподалеку от города Катав-Ивановск.

Колебания ощутили также жители Магнитогорска, Челябинска, Екатеринбурга и Уфы.

В соцсетях пользователи прокомментировали произошедшее: «Мебель тряслась и посуда звенела. Тоже не смогла больше уснуть. Жутко как то», «Меня в Уфе в районе Черниковка на диване раскачивало, и ещё люстра качалась», «Проснулись от того, что качаются кровати, началось в 03:58, продолжалось около минуты».

10:00, 05 сентября, 2018
Анна Торхова
615
0
#Екатеринбург\n#Уфа\n#ВКонтакте\n#Челябинск\n#Урал\n#землетрясение

 

 

 


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