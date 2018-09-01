В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и скатилось в русло реки.

Сочи. В Сочи после посадки загорелся самолет Boeing 737-800 компании «Ютэйр» с пассажирами на борту. Судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

«Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», - пишет «Ютэйр».

На борту самолета находилось 164 пассажира и 6 членов экипажа. Пожарные расчеты аэропорта Сочи потушили возгорание, людей эвакуировали.

«Жертв нет. Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин случившегося», - говорится в сообщении.

В свою очередь RT пишет о 18 пострадавших, в том числе детях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.