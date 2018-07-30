С трех чтимых икон украли украшения.

Москва. В Москве неизвестные обокрали храм Илии Пророка. Об этом пишут «Известия».

С трех чтимых икон - Казанской иконы Божией Матери, иконы Блаженной Матроны Московской и иконы Богородицы «Нечаянная Радость» пропали украшения, пожертвованные верующими. Также неизвестные унесли два ящика, в которых находились средства на украшение храма и нужды воскресной школы.

Известно, что воры проникли через окно.

В эти дни храм уже начал подготовку к престольному празднику — Дню Илии Пророка, который отмечается 2 августа.