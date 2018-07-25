На Камчатке нашли забетонированное в подвале тело мужчины

Труп закопали два года назад.

Елизово. Камчатский край. На Камчатке нашли забетонированное тело 38-летнего жителя Алтайского края. Тело закопали и залили бетоном в августе 2016 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей 49-летней жены убитого и её 33-летнего сожителя.

Установлено, что из-за неприязненных отношений подозреваемые ударили мужчину металлическим предметом по голове и ножом в области бедра и шеи. Труп закопали в подвале.

Тело правоохранители нашли спустя почти два года на глубине в 1,5 метра.

Злоумышленники признались в преступлении.