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На Камчатке нашли забетонированное в подвале тело мужчины

17:23, 25 июля, 2018
Анна Торхова
17:23, 25 июля, 2018
Анна Торхова
334
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#Россия\n#преступления\n#следствие\n#уголовное дело\n#Камчатка\n#убийство
Фото: pixabay.com
334
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Труп закопали два года назад.

Елизово. Камчатский край. На Камчатке нашли забетонированное тело 38-летнего жителя Алтайского края. Тело закопали и залили бетоном в августе 2016 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей 49-летней жены убитого и её 33-летнего сожителя.

Установлено, что из-за неприязненных отношений подозреваемые ударили мужчину металлическим предметом по голове и ножом в области бедра и шеи. Труп закопали в подвале.

Тело правоохранители нашли спустя почти два года на глубине в 1,5 метра.

Злоумышленники признались в преступлении.

17:23, 25 июля, 2018
Анна Торхова
334
0
#Россия\n#преступления\n#следствие\n#уголовное дело\n#Камчатка\n#убийство

 

 

 


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