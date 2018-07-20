В Санкт-Петербурге психически нездоровый мужчина убил 93-летнюю блокадницу

Злоумышленник избил и задушил женщину.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге внук убил свою 93-летнюю бабушку, жительницу блокадного Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, мужчина состоит на учете в психдиспансере.

Известно, что между родственниками произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 34-летний злоумышленник жестоко избил бабушку, после чего задушил. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК России («Убийство»).