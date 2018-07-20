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В Санкт-Петербурге психически нездоровый мужчина убил 93-летнюю блокадницу

15:29, 20 июля, 2018
Анна Торхова
15:29, 20 июля, 2018
Анна Торхова
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#пенсионеры\n#Санкт-Петербург\n#блокада\n#психика\n#уголовное дело\n#убийство
Фото: pixabay.com
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Злоумышленник избил и задушил женщину.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге внук убил свою 93-летнюю бабушку, жительницу блокадного Ленинграда. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, мужчина состоит на учете в психдиспансере.

Известно, что между родственниками произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате 34-летний злоумышленник жестоко избил бабушку, после чего задушил. Женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК России («Убийство»).

15:29, 20 июля, 2018
Анна Торхова
192
0
#пенсионеры\n#Санкт-Петербург\n#блокада\n#психика\n#уголовное дело\n#убийство

 

 

 


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