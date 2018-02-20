В Брянске нашли мертвым бывшего барабанщика рок-группы «Черный кофе»

Тело Сергея Чернякова обнаружили соседи.

Брянск. Следственный комитет устанавливает причину смерти экс-музыканта рок-группы «Черный кофе» Сергея Чернякова. Тело музыканта, проживавшего в Бежицком районе Брянска, нашли в его собственной квартире соседи, пишет russian.rt.com.

Как рассказали в региональном управления Следственного комитета, пока неизвестно даже, когда Сергей Черняков умер. Причину смерти барабанщика назовут по результатам экспертизы. Предварительно оснований для возбуждения уголовного дела нет – отметили в правоохранительном ведомстве.

Сергей Черняков был ударником в ряде известных музыкальных коллективов. В 1982 году вместе с Валерием Кипеловым и Николаем Расторгуевым состоял в группе «Лейся песня». Затем несколько лет выступал в рок-коллективе «Чёрный кофе». В 1988 году покинул группу. Впоследствии некоторое время сотрудничал с Ольгой Кормухиной.