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      Защита экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина обжаловала приговор суда

      09:05, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:05, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      368
      0
      #чиновники\n#юристы\n#адвокат\n#Сахалин\n#взятка\n#суд\n#приговор суда
      Фото: vk.com
      368
      0

      Адвокаты намерены оправдать бывшего чиновника.

      Южно-Сахалинск. Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и двух его заместителей обжаловала приговор суда. Адвокаты намерены оправдать бывших чиновников.  

      Об этом Интерфаксу рассказал Игорь Янчук, представляющий интересы экс-зампредседателя правительства Сахалина Сергея Карепкина. По его словам, сторона защиты подала апелляцию, в которой настаивает на отмене приговора.  

      Помимо этого юристы намерены внести в нее ряд дополнений после того, как получат протокол приговора суда. При этом Янчук отметил, что после его оглашения документ все еще не передан защитникам Хорошавина и других фигурантов дела.  

      Напомним, экс-руководителя Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным в получении взятки 9 февраля. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в 500 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение 5 лет после освобождения.

      09:05, 19 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      368
      0
      #чиновники\n#юристы\n#адвокат\n#Сахалин\n#взятка\n#суд\n#приговор суда

       

       

       

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