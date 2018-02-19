Защита экс-губернатора Сахалинской области Хорошавина обжаловала приговор суда

Адвокаты намерены оправдать бывшего чиновника.

Южно-Сахалинск. Защита экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и двух его заместителей обжаловала приговор суда. Адвокаты намерены оправдать бывших чиновников.

Об этом Интерфаксу рассказал Игорь Янчук, представляющий интересы экс-зампредседателя правительства Сахалина Сергея Карепкина. По его словам, сторона защиты подала апелляцию, в которой настаивает на отмене приговора.

Помимо этого юристы намерены внести в нее ряд дополнений после того, как получат протокол приговора суда. При этом Янчук отметил, что после его оглашения документ все еще не передан защитникам Хорошавина и других фигурантов дела.

Напомним, экс-руководителя Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным в получении взятки 9 февраля. Он проведет 13 лет в колонии строгого режима и заплатит штраф в 500 млн рублей. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности в течение 5 лет после освобождения.