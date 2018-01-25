Судно «Восток», исчезнувшее в Приморье, находилось в удовлетворительном состоянии

Об этом заявил член экипажа, покинувший «Восток» незадолго до инцидента.

Зарубино. Приморский край. Судно «Восток», пропавшее в Японском море, было достаточно надежным для плавания и ведения промысла. Об этом заявил матрос Сергей Потешкин, сошедший с него незадолго до инцидента по семейным обстоятельствам. Как сообщает РенТВ, моряк был высажен в порту Зарубино.

Телеканалу матрос рассказал, что состояние судна было удовлетворительным. Плановый ремонт должен был состояться в апреле, а до этого времени «Восток» вполне мог использоваться для лова рыбы.

По мнению Потешкина, наиболее вероятной причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия.

Утром 25 января стало известно, что рыболовецкое судно «Восток» подало сигнал бедствия. Предполагаемый район крушения - 200 км южнее мыса Гамова в Приморье. После сработки аварийного радиобуя, новых сигналов с «Востока» не поступало. На борту находился 21 человек. Ведутся поисковые работы.