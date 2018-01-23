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      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      09:25, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:25, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      731
      0
      #ГИБДД\n#мошенничество\n#деньги\n#Кировская область.\n#Камаз\n#задержание
      Фото: Управление СК России по Кировской области
      731
      0

      По версии следствия, Александр Плотников обеспечивал государственную регистрацию запрещенных к продаже КАМАЗов.

      Киров. В столице Кировской области задержали начальника ГИБДД Александра Плотникова. Как сообщили в пресс-службе кировского управления СК России, его подозревают в мошенничестве на сумму в 837 млн рублей.  

      По данным следствия, с 2014 по 2017 годы он состоял в преступном сообществе, занимавшимся незаконной продажей КАМАЗов. Вместе с генеральным и коммерческим директором компании «Ренбизнесавто» и руководителем ТД «Авто» он купил 279 готовых к эксплуатации машин по заниженной стоимости. При этом автомобили относились ко второму экологическому классу, продажа которых на внутреннем российском рынке запрещена.  

      В паспортах транспортных средств они указывали недостоверные данные, отмечая, что купленные КАМАЗы относятся к четвертому экологическому классу. Затем Плотников обеспечивал их государственную регистрацию. После этого машины незаконно продавались, а покупателям был причинен ущерб почти на 840 млн рублей.  

      Сейчас по факту мошенничества против Плотникова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и участия в нем, а также о превышении  должностных полномочий с причинением тяжких последствий.  В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения. 

      09:25, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      731
      0
      #ГИБДД\n#мошенничество\n#деньги\n#Кировская область.\n#Камаз\n#задержание

       

       

       

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