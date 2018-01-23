Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

По версии следствия, Александр Плотников обеспечивал государственную регистрацию запрещенных к продаже КАМАЗов.

Киров. В столице Кировской области задержали начальника ГИБДД Александра Плотникова. Как сообщили в пресс-службе кировского управления СК России, его подозревают в мошенничестве на сумму в 837 млн рублей.

По данным следствия, с 2014 по 2017 годы он состоял в преступном сообществе, занимавшимся незаконной продажей КАМАЗов. Вместе с генеральным и коммерческим директором компании «Ренбизнесавто» и руководителем ТД «Авто» он купил 279 готовых к эксплуатации машин по заниженной стоимости. При этом автомобили относились ко второму экологическому классу, продажа которых на внутреннем российском рынке запрещена.

В паспортах транспортных средств они указывали недостоверные данные, отмечая, что купленные КАМАЗы относятся к четвертому экологическому классу. Затем Плотников обеспечивал их государственную регистрацию. После этого машины незаконно продавались, а покупателям был причинен ущерб почти на 840 млн рублей.

Сейчас по факту мошенничества против Плотникова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, создании преступного сообщества и участия в нем, а также о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В ближайшее время суд выберет для него меру пресечения.