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      У режиссера Серебренникова изъяли вклады в банках, квартиру и автомобиль

      15:59, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:59, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #культура\n#скандалы\n#искусство\n#театр\n#деньги\n#арест имущества\n#махинации
      Фото: facebook.com
      199
      0

      Решение об аресте имущества худрука «Гоголь-центра» принял Басманный суд.  

      Москва. Басманный суд российской столицы наложил арест на имущество и банковские счета художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Как пишет РБК, решение было принято еще 11 октября, но известно о нем прессе стало только в четверг, 9 ноября. 

      Арест наложен на вклады в банках, квартиру и автомобиль, заявила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Она уточнила, что работник культуры хранил на своих счетах около 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и свыше 4 тысяч долларов США. 

      Напомним, в октябре суд продлил пребывание Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 января 2018 года. Режиссер и художественный руководитель московского «Гоголь-центра» обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

      15:59, 09 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #культура\n#скандалы\n#искусство\n#театр\n#деньги\n#арест имущества\n#махинации

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