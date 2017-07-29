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      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      16:21, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      16:21, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      42
      0
      #спорт\n#убийство\n#Забайкальский край\n#Байкал
      Фото: instagram.com (@vlasko_ura)
      42
      0

      Инцидент произошел во время массовой драки.

      Иркутская область. Двукратного чемпиона Европы среди юниоров по вольной борьбе Юрия Власко убили на берегу Байкала. Трагедия произошла во время массовой драки, пишет Life.ru.
      Конфликт произошел между двумя компаниями, в одной из них как раз находился спортсмен. Он привез друзей с Кавказа на озеро, чтобы показать родину.
      "Во второй компании находились трое жителей Улан-Удэ: Раднажаб Ч., Евгений Б. и Виталий Т. Все они ранее судимы за кражи и разбои. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняется. Один из задержанных рассказал, что даже вынужден был стрелять в песок из травматического пистолета "Гранд пауэр", чтобы остановить драку", - сказал источник в правоохранительных органах.
      Борцам удалось разогнать противников, а после они увидели, что Власко лежит весь в крови.
      "Сначала мы подумали, что его застрелили, потому, что слышали выстрелы, но выяснилось, что это был удар ножом в шею. Кто именно ударил Юру, мы не заметили", - сообщил полиции один из очевидцев.
      Трое задержанных сейчас находятся в Прибайкальском отделе полиции. Сейчас туда везут на допрос отсальных. По факту убийства возбудили уголовное дело.
      16:21, 29 июля, 2017
      Яна Шамаева
      42
      0
      #спорт\n#убийство\n#Забайкальский край\n#Байкал

       

       

       

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