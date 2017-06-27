Установлен вирус, атаковавший серверы «Роснефти» и ряда других компаний России и Украины

Специалисты по кибербезопасности определили, что это криптолокер Petya, аналогичный вирусу WannaCry.

Москва. Серверы «Роснефти» и ряда других компаний России и Украины пострадали от вируса-вымогателя Petya. Он блокирует компьютеры и требует выкуп в биткойнах, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Как рассказали в компании Group-IB, которая борется с угрозами в виртуальном пространстве, судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Он работает так же, как WannaCry, атаковавший недавно компьютеры по всему миру.

Известно, что в России от хакерской атаки 27 июня пострадали «Роснефть» и «Башнефть», а на Украине Ощадбанк, Mars, «Новая Почта», Nivea, «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и «Днепровская электроэнергетическая система». Вирус-вымогатель напал также на компьютеры правительства Украины, сети «Ашан», Приватбанка и операторов связи.