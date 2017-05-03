В Калуге продавец украла у покупательницы 25 тысяч рублей и спустила их в унитаз

По «горячим следам» оперативники раскрыли преступление в одном из торговых центров.

Калуга. 32-летняя жительница Калужской области обнаружила пропажу 25 тыс. рублей из своего кошелька, когда совершала покупки в отделе с детской обувью. По «горячим следам» удалось задержать 49-летнюю сотрудницу этого отдела, сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге.

По данным оперативников, молодая женщина с двумя малолетними детьми при выборе товара забыла кошелек на месте примерки обуви. На кассе она обнаружила пропажу и сразу же сообщила продавцам и кассиру.

Одна из сотрудниц магазина увидела оставленный кошелек, взяла его и направилась к кассам. «По пути следования у женщины возник умысел на хищение чужого имущества, и она самовольно взяла часть денег», - говорится в сообщении ведомства.

На кассе продавец вернула кошелек с оставшимися средствами. Покупательница, осмотрев его, не досчиталась 25 тыс. рублей. После этого она вызвала полицию. Правоохранительные органы провели оперативно-следственные действия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Они установили обстоятельства хищения денежных средств и лицо, совершившее кражу. Злоумышленница, поняв, что ее изобличили, спустила в унитаз украденные деньги. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.