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      В Калуге продавец украла у покупательницы 25 тысяч рублей и спустила их в унитаз

      10:46, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      10:46, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      438
      0
      #кража\n#продавцы\n#торговый центр\n#Калуга\n#Калужская область
      Фото: pixabay.com
      438
      0

      По «горячим следам» оперативники раскрыли преступление в одном из торговых центров.

      Калуга. 32-летняя жительница Калужской области обнаружила пропажу 25 тыс. рублей из своего кошелька, когда совершала покупки в отделе с детской обувью. По «горячим следам» удалось задержать 49-летнюю сотрудницу этого отдела, сообщает пресс-служба УМВД России по Калуге.

      По данным оперативников, молодая женщина с двумя малолетними детьми при выборе товара забыла кошелек на месте примерки обуви. На кассе она обнаружила пропажу и сразу же сообщила продавцам и кассиру.

      Одна из сотрудниц магазина увидела оставленный кошелек, взяла его и направилась к кассам. «По пути следования у женщины возник умысел на хищение чужого имущества, и она самовольно взяла часть денег», - говорится в сообщении ведомства.

      На кассе продавец вернула кошелек с оставшимися средствами. Покупательница, осмотрев его, не досчиталась 25 тыс. рублей. После этого она вызвала полицию. Правоохранительные органы провели  оперативно-следственные действия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

      Они установили обстоятельства хищения денежных средств и лицо, совершившее кражу. Злоумышленница, поняв, что ее изобличили, спустила в унитаз украденные деньги. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса России «Кража». Ей грозит до двух лет лишения свободы.

      10:46, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      438
      0
      #кража\n#продавцы\n#торговый центр\n#Калуга\n#Калужская область
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