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      Один из сорвавшихся с Эльбруса альпинистов погиб

      10:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      135
      0
      #трагедия\n#смерть\n#гибель человека\n#горы\n#Эльбрус\n#альпинизм\n#происшествие
      Фото: commons.wikimedia.org
      135
      0

      Второй получил множественные переломы.

      Эльбрус. Кавказ. Один из двух туристов, сорвавшихся на Эльбрусе, погиб. Второй получил множественные переломы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

      Информация об инциденте поступила от очевидца в четверг, 27 апреля, в 06:10. По данным ведомства, два альпиниста сорвались при восхождении на восточной стороне Эльбруса с высоты 4900 метров.

      В 08:30 спасатели обнаружили пострадавших туристов. «Туристы шли в группе из 4-х человек, погибший и пострадавшая уроженцы города Нальчик», - говорится в сообщении.

      На данный момент МЧС занимается спускому туристов на поляну Азау. 

      10:20, 27 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      135
      0
      #трагедия\n#смерть\n#гибель человека\n#горы\n#Эльбрус\n#альпинизм\n#происшествие
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