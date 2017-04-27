Один из сорвавшихся с Эльбруса альпинистов погиб

Второй получил множественные переломы.

Эльбрус. Кавказ. Один из двух туристов, сорвавшихся на Эльбрусе, погиб. Второй получил множественные переломы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Информация об инциденте поступила от очевидца в четверг, 27 апреля, в 06:10. По данным ведомства, два альпиниста сорвались при восхождении на восточной стороне Эльбруса с высоты 4900 метров.

В 08:30 спасатели обнаружили пострадавших туристов. «Туристы шли в группе из 4-х человек, погибший и пострадавшая уроженцы города Нальчик», - говорится в сообщении.

На данный момент МЧС занимается спускому туристов на поляну Азау.