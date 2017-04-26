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      Под Смоленском мужчина сжег жену, изображая огнедышащего дракона

      12:28, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:28, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      169
      0
      #смерть\n#несчастный случай\n#поджег\n#огонь\n#ожоги\n#Смоленская область
      Фото: commons.wikimedia.org
      169
      0

      Женщина получила смертельные ожоги почти 90% площади тела.

      Вязьма. Смоленская область. В Вязьме супруг по неосторожности убил свою жену после того, как решил показать трюк «выдувание огня изо рта». Женщина скончалась через 3 дня в районной больнице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

      По версии следствия, супруги распивали спиртные напитки дома 15 апреля 2017 года. Мужчина решил показать популярный трюк с выдуванием огня изо рта. Он набрал в рот спирт, поднес к губам зажигалку и подул на огонь. В результате пламя попало на его супругу. Она получила сильные ожоги, которые занимали почти 90% площади тела, и через три дня скончалась.

      Против 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

      Расследование дела продолжается. 

      12:28, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      169
      0
      #смерть\n#несчастный случай\n#поджег\n#огонь\n#ожоги\n#Смоленская область
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