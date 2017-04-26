Под Смоленском мужчина сжег жену, изображая огнедышащего дракона

Женщина получила смертельные ожоги почти 90% площади тела.

Вязьма. Смоленская область. В Вязьме супруг по неосторожности убил свою жену после того, как решил показать трюк «выдувание огня изо рта». Женщина скончалась через 3 дня в районной больнице, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

По версии следствия, супруги распивали спиртные напитки дома 15 апреля 2017 года. Мужчина решил показать популярный трюк с выдуванием огня изо рта. Он набрал в рот спирт, поднес к губам зажигалку и подул на огонь. В результате пламя попало на его супругу. Она получила сильные ожоги, которые занимали почти 90% площади тела, и через три дня скончалась.

Против 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного Кодекса России (причинение смерти по неосторожности).

Расследование дела продолжается.