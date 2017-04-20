Убийц 15-летней девочки из Оренбурга приговорили к 21 годам тюрьмы

Приговор в законную силу не вступил.

Оренбург. Оренбургский областной суд вынес приговор двум местным жителям, убившим 15-летнюю девочку ради выкупа. Их приговорили к лишению свободы на 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил.

В августе 2016 года два жителя Оренбурга выманили несовершеннолетнюю дочь предпринимателя на съемную квартиру и убили ее. После этого они стали вымогать 16,5 млн рублей у родителей, которые еще не знали, что их дочь уже мертва.