  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Убийц 15-летней девочки из Оренбурга приговорили к 21 годам тюрьмы

      19:11, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:11, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      133
      0
      #Оренбургская область\n#Оренбург\n#тюрьма\n#приговор суда
      Фото: pixabay.com
      133
      0

      Приговор в законную силу не вступил.

      Оренбург. Оренбургский областной суд вынес приговор двум местным жителям, убившим 15-летнюю девочку ради выкупа. Их приговорили к лишению свободы на 21 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

      Приговор в законную силу не вступил.

      В августе 2016 года два жителя Оренбурга выманили несовершеннолетнюю дочь предпринимателя на съемную квартиру и убили ее. После этого они стали вымогать 16,5 млн рублей у родителей, которые еще не знали, что их дочь уже мертва.

      19:11, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      133
      0
      #Оренбургская область\n#Оренбург\n#тюрьма\n#приговор суда
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа