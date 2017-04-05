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      Следствие установило предварительную причину гибели сенатора Вадима Тюльпанова

      19:40, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:40, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      257
      0
      #Санкт-Петербург\n#смерть\n#сенатор
      Фото: twitter.com/Ruposters
      257
      0

      По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

      Санкт-Петербург. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в ходе доследственной проверки установило предварительную причину смерти. По результатам судебно-медицинского исследования, причиной гибели экс-главы заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова стала «ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность», сообщается на сайте ведомства.

      Ранее сообщалось, что сенатор от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в оздоровительном центре Кировского района. Днем 4 апреля он поскользнулся и получил перелом черепа.

      19:40, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      257
      0
      #Санкт-Петербург\n#смерть\n#сенатор
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