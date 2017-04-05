Следствие установило предварительную причину гибели сенатора Вадима Тюльпанова

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Санкт-Петербург. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в ходе доследственной проверки установило предварительную причину смерти. По результатам судебно-медицинского исследования, причиной гибели экс-главы заксобрания Петербурга Вадима Тюльпанова стала «ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность», сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что сенатор от Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в оздоровительном центре Кировского района. Днем 4 апреля он поскользнулся и получил перелом черепа.