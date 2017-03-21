Стритрейсершу Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав

У нарушительницы ПДД выявили эпилепсию.

Москва. Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян по медицинским причинам. Как сообщает «Газета.Ру», у злостной неплательщицы штрафов ГИБДД выявили эпилепсию.

В суде выяснили, что стритрейсерше поставили этот диагноз еще 27 июня 2016 года. Людям с таким заболеванием нельзя управлять транспортным средством. Родители девушки это заявление опровергли и сказали, что их дочь полностью здорова. Эльмар Багдасарян просил у суда отправить его дочь на комиссию.

Допрошенные сотрудники ГИБДД, сообщили, что при задержании девушки 6 января 2017 та пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать скорую помощь. Один из сотрудников органов отметил, что Мара Багдасарян прикусила себе язык, а изо рта у нее пошла кровь. После осмотра медик поставил диагноз «предэпилептический припадок».

Савеловский суд Москвы решил удовлетворить исковое заявление прокуратуры и пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав.