  • $ 57.28 ↓
  • € 61.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Стритрейсершу Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав

      16:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      16:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      96
      0
      #водители\n#гонки\n#суд
      Фото: Фото: vk.com / Мара Багдасарян
      96
      0

      У нарушительницы ПДД выявили эпилепсию.

      Москва. Савеловский суд Москвы пожизненно лишил водительских прав Мару Багдасарян по медицинским причинам. Как сообщает «Газета.Ру», у злостной неплательщицы штрафов ГИБДД выявили эпилепсию.

      В суде выяснили, что стритрейсерше поставили этот диагноз еще 27 июня 2016 года. Людям с таким заболеванием нельзя управлять транспортным средством. Родители девушки это заявление опровергли и сказали, что их дочь полностью здорова. Эльмар Багдасарян просил у суда отправить его дочь на комиссию.

      Допрошенные сотрудники ГИБДД, сообщили, что при задержании девушки 6 января 2017 та пожаловалась на плохое самочувствие и попросила вызвать скорую помощь. Один из сотрудников органов отметил, что Мара Багдасарян прикусила себе язык, а изо рта у нее пошла кровь. После осмотра медик поставил диагноз «предэпилептический припадок».

      Савеловский суд Москвы решил удовлетворить исковое заявление прокуратуры и пожизненно лишить Мару Багдасарян водительских прав.

      16:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      96
      0
      #водители\n#гонки\n#суд
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа