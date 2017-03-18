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      Животные погибли при пожаре в частном зоопарке под Тверью

      11:15, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      11:15, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      188
      0
      #зоопарк\n#животные\n#звери\n#пожар\n#Тверская область
      Фото: instagram.com @tvergolos
      188
      0

      Огонь вспыхнул в котельной, которая располагалась под зданием, где размещались обитатели зверинца. Часть из них спасти не удалось. Люди не пострадали.

      Старица. Тверская область. Обитатели частного зоопарка погибли при пожаре в загородном отеле в Тверской области. Пожар возник в котельной, которая располагалась под зданием, где размещались животные, сообщает портал «Твериград».

      Глава Аввакумовского сельского поселения Тверской области Дмитрий Мирошниченко, оказавшийся на месте трагедии, написал на своей странице в Инстаграм, что в подвале находились дизельные котлы и 4 тонны солярки.

      Итого: 1. Зоопарк сгорел весь. 2. В подвале зоопарка были дизельные котлы и 4 тонны салярки. Взорвался котел, окна вылетели! 3. На базе нет отопления и воды. 4. Всех отправили домой. 5. Тушат до сих пор. 6. Животных спасли крайне мало. 7. Помогали все, чем могли.

      9 Likes, 5 Comments - Дмитрий Мирошниченко (@tvergolos) on Instagram: "Итого: 1. Зоопарк сгорел весь. 2. В подвале зоопарка были дизельные котлы и 4 тонны салярки...."

      «Все дети были в восторге от животных в зоопарке! Их собирали 7 лет подряд (мне там рассказали). Террариум со змеями, крокодил, обезьяны, разные птицы и т. д. сгорели заживо. Когда приехали пожарные, им удалось в костюмах с кислородом вынести ещё несколько животных! Их все помещали в коробки и уносили в контактный зоопарк за территорией! Хотелось бы, чтобы они выжили!» - написал Мирошниченко на своей странице в Фейсбуке.

      По сообщению регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в деревне Волга Старицкого района поступило в 18:24. Пожарные смогли локализовать возгорание в 19:40, а полностью потушить только в 23:12. Огнем повреждены кровля и внутренняя отделка здания, где размещалась котельная.

      Журналисты «Твериграда» утверждают, что персонал и постояльцы пытались справиться с огнем самостоятельно, но в гидрантах отеля не было воды.

      Представители отеля в соцсетях уже пообещали восстановить зверинец.

       

      11:15, 18 марта, 2017
      Вадим Исаков
      188
      0
      #зоопарк\n#животные\n#звери\n#пожар\n#Тверская область
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