В России общественники просят сделать обращения граждан через соцсети официальными

Они предлагают разработать единые правила использования социальных сетей для приёма обращений.

Москва. Россия. Общественные деятели из Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложили российским властям сделать обращения граждан в госорганы через социальные сети официальными. Об этом пишет RT.

Соответствующее письмо было отправлено министру цифрового развития России Максуту Шадаеву. В послании общественники отметили, что граждане оставляют свои обращения в госорганы в том числе через электронные приёмные. Кроме того, в ряде регионов власти начали практиковать приём обращений через социальные сети.

Общественники просят министерство разработать единые правила использования соцсетей как способ подачи официальных обращений граждан в органы различного уровня: от федеральных до муниципальных.