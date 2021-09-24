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В России общественники просят сделать обращения граждан через соцсети официальными

12:06, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В России общественники просят сделать обращения граждан через соцсети официальными
12:06, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
127
0
#Россия\n#информационные технологии\n#соцсети
Фото: unsplash.com
127
0

Они предлагают разработать единые правила использования социальных сетей для приёма обращений.

Москва. Россия. Общественные деятели из Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложили российским властям сделать обращения граждан в госорганы через социальные сети официальными. Об этом пишет RT

Соответствующее письмо было отправлено министру цифрового развития России Максуту Шадаеву. В послании общественники отметили, что граждане оставляют свои обращения в госорганы в том числе через электронные приёмные. Кроме того, в ряде регионов власти начали практиковать приём обращений через социальные сети.

Общественники просят министерство разработать единые правила использования соцсетей как способ подачи официальных обращений граждан в органы различного уровня: от федеральных до муниципальных.

12:06, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
127
0
#Россия\n#информационные технологии\n#соцсети
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