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Минкомсвязи составило список бесплатных сайтов

10:15, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
Минкомсвязи составило список бесплатных сайтов
10:15, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
164
0
#интернет\n#Владимир Путин\n#Hi-Tech\n#ВКонтакте\n#послание президента\n#Одноклассники\n#Минкомсвязи\n#соцсети\n#госуслуги\n#электронная почта\n#операторы сотовой связи
Фото: pixabay.com
164
0

Предоставить свободный доступ к ним призвал Путин в своем послании.

Москва. В Минкомсвязи подготовили перечень интернет-ресурсов, пользование которыми предполагается сделать бесплатным с 1 марта 2020 года. Документ попал в руки журналистов «Известий».

Как сообщает издание, свободный доступ обеспечат ресурсам 4 категорий. Первая из них - государственные (портал госуслуг, официальные сайты министерств и ведомств, региональных властей и муниципалитетов). Вторая категория – соцсети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «Мир тесен», «Фотострана» и «Дневник». Почтовые сервисы, такие как «Яндекс», mail.ru, km.ru войдут в третью категорию. Выделена также категория «Другие значимые информационные ресурсы». Это, в частности, мессенджер Bip турецкого сотового оператора Turkcell.

Список не окончательный и может быть дополнен. Его отправили сотовым операторам «большой четверки», чтобы те оценили трафик, приходящийся на указанные ресурсы.

Возможно, за предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам им начислят компенсации.

Напомним, в послании Федеральному Собранию от 15 января президент России Владимир Путин предложил обеспечить свободу пользования социально значимыми отечественными интернет-сервисами. При заходе на такие ресурсы не нужно будет платить за сотовую связь и интернет-трафик.

Добавим, ранее ФАС определилась, какой российский софт следует предустанавливать на гаджеты.

 

10:15, 24 января, 2020
Евгений Кандаков
164
0
#интернет\n#Владимир Путин\n#Hi-Tech\n#ВКонтакте\n#послание президента\n#Одноклассники\n#Минкомсвязи\n#соцсети\n#госуслуги\n#электронная почта\n#операторы сотовой связи

 

 

 


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