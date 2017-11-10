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      Следователи не нашли следов взрывчатки в обрушившемся в Ижевске доме

      Касперский: ЦРУ закамуфлировало вирус под российскую программу

      10:35, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:35, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      183
      0
      #Hi-Tech\n#ЦРУ\n#программное обеспечение\n#вирус\n#компьютеры
      Фото: pixabay.com
      183
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      Ранее об этом сообщил сайт WikiLeaks.  

      Москва. В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что ЦРУ действительно разработало вирус, маскирующийся под российский софт. Об этом написал на своей странице в Twitter основатель компании Евгений Касперский. 

      Таким образом, он подтвердил обнародованную 9 ноября информацию сайта WikiLeaks о том, что американские спецслужбы следят через псевдороссийский вирус за зараженными компьютерами, отмечает РБК

      В то же время основатель «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что вирус, который мог быть разработан ЦРУ, никак не связан с его компанией. Код вредоносной программы лишь имитирует продукты лаборатории. Это значит, что персональные пароли пользователей продукции Касперского находятся в безопасности. 

      Напомним, в сентябре этого года Сенат США принял закон, запрещающий использовать антивирусные программы «Лаборатории Касперского» в военных и гражданских госучреждениях Соединенных Штатов. Конгрессмены мотивировали это решение опасностью шпионажа. Сам Касперский обвинения отверг.

      10:35, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      183
      0
      #Hi-Tech\n#ЦРУ\n#программное обеспечение\n#вирус\n#компьютеры

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