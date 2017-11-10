Касперский: ЦРУ закамуфлировало вирус под российскую программу

Ранее об этом сообщил сайт WikiLeaks.

Москва. В «Лаборатории Касперского» подтвердили, что ЦРУ действительно разработало вирус, маскирующийся под российский софт. Об этом написал на своей странице в Twitter основатель компании Евгений Касперский.

Таким образом, он подтвердил обнародованную 9 ноября информацию сайта WikiLeaks о том, что американские спецслужбы следят через псевдороссийский вирус за зараженными компьютерами, отмечает РБК.

В то же время основатель «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что вирус, который мог быть разработан ЦРУ, никак не связан с его компанией. Код вредоносной программы лишь имитирует продукты лаборатории. Это значит, что персональные пароли пользователей продукции Касперского находятся в безопасности.

Напомним, в сентябре этого года Сенат США принял закон, запрещающий использовать антивирусные программы «Лаборатории Касперского» в военных и гражданских госучреждениях Соединенных Штатов. Конгрессмены мотивировали это решение опасностью шпионажа. Сам Касперский обвинения отверг.