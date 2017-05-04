  • $ 57.09 ↑
  • € 62.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      МГУ создаст орбитальную группировку спутников для защиты Земли от угроз

      18:40, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      18:40, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #безопасность\n#космос\n#МГУ\n#земля\n#защита
      Фото: pixabay.com
      60
      0

      По предварительным данным, «космический патруль» приступит к работе через 3-5 лет.

      Москва. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова планирует разработать орбитальную группировку спутников, контролирующую космические угрозы Земле. Предполагается, что спутники приступят к работе через 3-5 лет, сообщает «Аиф».

      «Опыт, полученный в результате работы со спутником «Ломоносов», позволил нам выступить с инициативой создания группировки, которая будет состоять как минимум из трех спутников. Главной ее задачей станет контроль космических вызовов и угроз», - отметил профессор Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ Сергей Свертилов.

      В состав «космического патруля» войдет спутник класса, как «Ломоносов», и два малых спутника типа «Татьяна» и «Аист». С их помощью планируется изучить явления, которые связаны с радиацией в околоземном пространстве и астероидной опасностью. По мнению Свертилова, спутники помогут контролировать экстремальные процессы в верхней атмосфере Земли.

      В апреле 2016 года с космодрома Восточный запустили спутник «Ломоносов», созданный в МГУ.

       

      18:40, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      60
      0
      #безопасность\n#космос\n#МГУ\n#земля\n#защита
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа