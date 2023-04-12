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Студентов РГУ нефти и газа в Москве распустили по домам из-за кори

17:32, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Студентов РГУ нефти и газа в Москве распустили по домам из-за кори
17:32, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Москва\n#здоровье\n#вузы\n#студенты\n#каникулы\n#вакцинация\n#инфекция
Фото: pxhere.com
38
0

Медики выявляют контактных лиц для наблюдения и вакцинации.

Москва. Выявление больного корью в Российском государственном университете нефти и газа имени Губкина стала причиной внеплановых каникул для студентов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В учебных помещениях и общежитиях проводятся противоэпидемические мероприятия. Они продлятся с 12 по 16 апреля, сообщается на сайте университета. В эти дни занятия отменяются. 

Выясняется, с кем общался заболевший. За ними будут наблюдать врачи. Непривитых от кори из числа контактных лиц провакцинируют.

По данным Роспотребнадзора, вуз переведут на дистанционный режим обучения на 21 день. Предписание об этом направлено ректору.

Симптомы кори обнаружили у одного из студентов в общежитии университета.

17:32, 12 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Москва\n#здоровье\n#вузы\n#студенты\n#каникулы\n#вакцинация\n#инфекция