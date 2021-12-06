Штамм «омикрон» пришел в Россию

Новую разновидность коронавируса обнаружили у туристов, вернувшихся из ЮАР.



Москва. Как минимум 2 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, оказались заражены омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Об обнаружении первых пациентов с новой разновидностью COVID-19 агентству рассказали в Роспотребнадзоре. Все больные госпитализированы, за их состоянием следят медики.

Ранее в ведомстве сообщили, что 9 вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, новая разновидность COVID-19 была выявлена в конце ноября в ряде стран, расположенных на юге Африканского континента. Из-за повышенной склонности к мутациям Всемирная организация здравоохранения объявила ее особо опасной. Президент России Владимир Путин поручил правительству в недельный срок скорректировать национальный план по борьбе с коронавирусом с учетом появления нового штамма «омикрон».