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Штамм «омикрон» пришел в Россию

16:15, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Штамм «омикрон» пришел в Россию
16:15, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
152
0
#здоровье\n#Россия\n#коронавирус\n#Роспотребнадзор\n#врачи\n#ЮАР
Фото: pixabay.com
152
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Новую разновидность коронавируса обнаружили у туристов, вернувшихся из ЮАР.

Москва. Как минимум 2 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, оказались заражены омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.  

Об обнаружении первых пациентов с новой разновидностью COVID-19 агентству рассказали в Роспотребнадзоре. Все больные госпитализированы, за их состоянием следят медики.

Ранее в ведомстве сообщили, что 9 вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительные тесты на коронавирус.

Напомним, новая разновидность COVID-19 была выявлена в конце ноября в ряде стран, расположенных на юге Африканского континента. Из-за повышенной склонности к мутациям Всемирная организация здравоохранения объявила ее особо опасной. Президент России Владимир Путин поручил правительству в недельный срок скорректировать национальный план по борьбе с коронавирусом с учетом появления нового штамма «омикрон».

16:15, 06 декабря, 2021
Евгений Кандаков
152
0
#здоровье\n#Россия\n#коронавирус\n#Роспотребнадзор\n#врачи\n#ЮАР
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