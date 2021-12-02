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Минздрав продлил срок действия COVID-сертификата переболевшего до 1 года

15:33, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
Минздрав продлил срок действия COVID-сертификата переболевшего до 1 года
15:33, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#Минздрав России\n#ограничения\n#сертификация\n#QR-коды
Фото: vk.com/rt_russian
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Ранее эти планы проанонсировал глава ведомства Михаил Мурашко.

Москва. Переболевшие коронавирусом россияне могут пользоваться своими COVID-сертификатами в течение 1 года с даты выздоровления. Решение об этом принято в Минздраве, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, новые сертификаты оформляются сразу на 12 месяцев, а срок действия выданных ранее документов будет автоматически продлен.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время», — приводит агентство слова Кузнецова.

Напомним, до недавнего времени сертификат переболевшего действовал в течение полугода. О планах продлить этот срок вдвое уже заявляли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова. Впрочем, прививаться от коронавируса она рекомендовала не реже, чем раз в полгода.

В то же время срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России недавно уменьшили с 72 до 42 часов. Это связано с появлением нового штамма «омикрон», который отличается повышенной склонностью к мутациям.

15:33, 02 декабря, 2021
Евгений Кандаков
81
0
#здоровье\n#медицина\n#коронавирус\n#Минздрав России\n#ограничения\n#сертификация\n#QR-коды
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