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Сертификаты переболевших коронавирусом в России будут действовать год

18:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Сертификаты переболевших коронавирусом в России будут действовать год
18:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#Голикова\n#Владимир Путин\n#ограничения\n#QR-коды
Фото: pixabay.com
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Сейчас этот документ можно предъявлять в течение 6 месяцев.

Москва. Время действия сертификата переболевших коронавирусом продлят до одного года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, необходимые изменения вносятся сейчас в документы.

Ранее с подобным предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время она рекомендовала и переболевшим, и первично вакцинированым, идти на повторную прививку спустя полгода.

В поддержку этой идеи высказался президент России Владимир Путин.

Напомним, сертификат о вакцинации от COVID-19 сейчас действует 1 год, а о перенесенной болезни — 6 месяцев.

18:04, 26 ноября, 2021
Евгений Кандаков
121
0
#медицина\n#здоровье\n#коронавирус\n#Голикова\n#Владимир Путин\n#ограничения\n#QR-коды
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