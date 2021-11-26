Сертификаты переболевших коронавирусом в России будут действовать год

Сейчас этот документ можно предъявлять в течение 6 месяцев.



Москва. Время действия сертификата переболевших коронавирусом продлят до одного года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, необходимые изменения вносятся сейчас в документы.

Ранее с подобным предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время она рекомендовала и переболевшим, и первично вакцинированым, идти на повторную прививку спустя полгода.

В поддержку этой идеи высказался президент России Владимир Путин.

Напомним, сертификат о вакцинации от COVID-19 сейчас действует 1 год, а о перенесенной болезни — 6 месяцев.