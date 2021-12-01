Штамм «омикрон» заставил уменьшить срок действия ПЦР-тестов в России

Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Москва. ПЦР-тесты на COVID-19 будут считаться действительными в течение 48 часов. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова, сообщает RT.

По ее словам, решение было принято в связи с повышенной заразностью штамма «омикрон». Также новая разновидность коронавируса может вызывать гораздо более быстрый ответ организма. Ранее ПЦР-тест признавался годным в течение 72 часов.

Попова добавила, что заболеваемость продолжает расти в 7 регионах и попросила россиян отказаться от зарубежных поездок в новогодние праздники. Также она напомнила о риске «застрять» в какой-либо стране из-за вводимых повсеместно в связи со сложной эпидемиологической обстановкой новых ограничений.

Напомним, 30 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству в течение недели подготовить план действий по борьбе со штаммом «омикрон».