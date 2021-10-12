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Пожилых жителей Башкирии отправят на самоизоляцию

09:52, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
Пожилых жителей Башкирии отправят на самоизоляцию
09:52, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#пенсионеры\n#Башкортостан\n#Башкирия
Фото: pixabay.com
67
0

Исключение сделают для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Уфа. Башкирия. Для жителей Башкирии старше 65 лет и с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Об этом объявил на совещании глава республики Радий Хабиров, пишет RT со ссылкой на прямую трансляцию мероприятия.

Руководитель региона пояснил, что выходить из дома без крайней необходимости пенсионерам и хронически больным запретят с 13 октября. Исключение будет сделано лишь для тех лиц из перечисленных категорий, которые привились от коронавируса.

Хабиров добавил, что решение продиктовано высоким уровнем смертности от COVID-19. По его словам, с просьбой о введении обязательной самоизоляции к нему обратились главврачи больниц. Соответствующий указ руководитель Башкирии намерен подписать 12 октября.

Напомним, днем ранее в Татарстане обязали привиться от коронавируса пенсионеров и работников ряда отраслей.

09:52, 12 октября, 2021
Евгений Кандаков
67
0
#коронавирус\n#вакцинация\n#карантин\n#ограничения\n#здоровье\n#пенсионеры\n#Башкортостан\n#Башкирия
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