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Попова: обнаруженный в России птичий грипп может начать передаваться среди людей

12:01, 12 марта, 2021
Евгений Кандаков
Попова: обнаруженный в России птичий грипп может начать передаваться среди людей
12:01, 12 марта, 2021
Евгений Кандаков
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#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#вакцинация\n#здоровье\n#медицина\n#птичий грипп
Фото: pixabay.com
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Это произойдет в случае мутации, заявила главный санврач России.

Москва. О вероятности эпидемии нового птичьего гриппа A (H5N8) предупредила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, заболевание в скором времени может начать передаваться от человека к человеку, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

До недавнего времени вирус находили только у птиц. В феврале 2021 года на юге России H5N8 обнаружили у семерых сотрудников одной из птицефабрик. Все они заразились от птиц и переболели в легкой форме.

Пока вирус не сумел перейти межвидовой барьер. Однако он вполне может мутировать, отметила Анна Попова.

В то же время благодаря раннему выявлению опасности, у российских ученых есть время разработать тесты и создать необходимую вакцину.

Добавим, опрошенные РБК эксперты рассказали, что для предупреждения заражения птичьим гриппом эффективны те же меры, что и против коронавируса. Нужно избегать массовых скоплений людей и носить маску. Кроме того, не следует есть не прошедшее ветеринарный контроль и достаточную термическую обработку мясо птицы.

12:01, 12 марта, 2021
Евгений Кандаков
79
0
#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#вакцинация\n#здоровье\n#медицина\n#птичий грипп