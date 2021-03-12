Попова: обнаруженный в России птичий грипп может начать передаваться среди людей

Это произойдет в случае мутации, заявила главный санврач России.



Москва. О вероятности эпидемии нового птичьего гриппа A (H5N8) предупредила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, заболевание в скором времени может начать передаваться от человека к человеку, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

До недавнего времени вирус находили только у птиц. В феврале 2021 года на юге России H5N8 обнаружили у семерых сотрудников одной из птицефабрик. Все они заразились от птиц и переболели в легкой форме.

Пока вирус не сумел перейти межвидовой барьер. Однако он вполне может мутировать, отметила Анна Попова.

В то же время благодаря раннему выявлению опасности, у российских ученых есть время разработать тесты и создать необходимую вакцину.

Добавим, опрошенные РБК эксперты рассказали, что для предупреждения заражения птичьим гриппом эффективны те же меры, что и против коронавируса. Нужно избегать массовых скоплений людей и носить маску. Кроме того, не следует есть не прошедшее ветеринарный контроль и достаточную термическую обработку мясо птицы.