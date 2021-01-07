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Роспотребнадзор: эпидемиологическая обстановка в стране по covid-19 стабилизируется

12:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
Роспотребнадзор: эпидемиологическая обстановка в стране по covid-19 стабилизируется
12:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
288
0
#Москва\n#Россия\n#Роспотребнадзор\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
288
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Суточный показатель по заболеваемости начал снижаться.

Москва. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В регионах эта цифра варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

Также в стране наблюдается сокращение в 1,5 раза количества субъектов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.

12:00, 07 января, 2021
Юрий Абашев
288
0
#Москва\n#Россия\n#Роспотребнадзор\n#коронавирус