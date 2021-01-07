Роспотребнадзор: эпидемиологическая обстановка в стране по covid-19 стабилизируется

Суточный показатель по заболеваемости начал снижаться.

Москва. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. В регионах эта цифра варьируется от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения.

Также в стране наблюдается сокращение в 1,5 раза количества субъектов с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ.