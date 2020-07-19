Минздрав России назвал регион с самым высоким уровнем ожирения среди жителей

Данные относятся к 2019 году.

Москва. Минздрав России назвал регионы в высоким распространением ожирения за 2019 год. Об этом сообщают «Известия».

Наибольшее количество жителей, страдающих от этого недуга, зафиксировали в Алтайском крае, где на 100 тыс. человек выявлено 5539,4 случая ожирения. Также высокие показатели в Ямало-Ненецком автономном округе (3527,2), в Тюменской (2860,2), Курганской (2714) и Самарской (2667,1) областях.

Меньше всех жителей с избыточным весом в Пермском крае — 549,2 случая на 100 тыс. человек. В низу рейтинга находятся Еврейская автономная область (685,4), Калининградская область (665,5), Кабардино-Балкария (618,1) и Москва (607,7).

Всего в 2019 году было зарегистрировано 2,1 млн пациентов с ожирением по всей России. Годом ранее этот показатель был на 172 тыс. человек меньше. В среднем по стране избыточный вес имеют около 62% граждан старше 18 лет.