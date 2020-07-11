Россиянам рассказали, как часто можно баловать себя чипсами и бургерами

Если следовать рекомендации, они не нанесут вреда здоровью.

Ижевск. Удмуртия. Россиянам рассказали, как часто можно баловать себя чипсами, бургерами и сладкой газировкой. Своим мнением поделилась врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян, пишет Газета.

Григорян отметила, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов.

«Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья», – считает врач.

При этом она напомнила, что главное – обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами и антиоксидантами.