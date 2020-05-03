В Роспотребнадзоре не исключили продления противовирусных мер до июня

Всё зависит от соблюдения россиянами режима самоизоляции.





Москва. Глава Роспотребназора Анна Попова не исключила возможности продления введённых мер по борьбе с коронавирусом до лета. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на передачу «Москва. Кремль. Путин», которая прошла на телеканале «Россия 1» в воскресенье 3 мая.

«Всё может быть, да. Ещё можем долго сидеть, до июня, как минимум», — сказала Попова.



Так она ответила на вопрос ведущего о том, верно ли, что если не соблюдать введённые меры и самоизоляцию, то их отменят не скоро.

По её словам, ограничения будут снимать в зависимости от ситуации, а майские праздники важно «пересидеть и ничего не нарушать».

Напомним, что по за прошедшие 3 мая в России выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса.