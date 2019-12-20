В Башкирии ограничили торговлю спиртным в рождественские каникулы

В это время в регионе традиционно регистрируют много преступлений и несчастных случаев, связанных с пьянством и алкоголизмом.

Уфа. Башкортостан. Депутаты башкирского Курултая (парламента региона) ввели частичный запрет на продажу алкоголя в магазинах в предстоящие праздничные дни. Документ был принят 19 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, днем трезвости объявлено 3 января – в этот день купить спиртное в магазине будет невозможно с утра до вечера. С 4 по 6 января алкоголь разрешили продавать только с 10 до 14 часов.

Как пояснили сторонники принятия законопроекта, цель - снижение количества преступлений и несчастных случаев в новогодние праздники. В это время на почве пьянства в регионе отмечается рост числа нарушений общественного порядка, преступлений, бытовых конфликтов, ДТП, пожаров, травм и несчастных случаев. При этом самые опасные дни – с 3 по 6 января. Среди тех, кто гибнет в праздники, преобладают мужчины в возрасте от 30 до 54 лет.

Добавим, в Башкирии продажа алкоголя в настоящее время запрещена в дни проведения сабантуев, в День последнего звонка, День знаний и День молодежи. Кроме того, в обычное время спиртное не реализуют в магазинах с 22 до 10 часов.