В двух скверах на территории Ленинского района Ижевска оборудуют системы видеонаблюдения

Ижевск. Удмуртия. Два сквера в Ленинском районе Ижевска обеспечат системами видеонаблюдения. Завершён поиск подрядчика. Работы продлятся до конца ноября, следует из документов на портале госзакупок.

Камеры наружного наблюдения появятся в сквере имени Алексея Титова на улице Гагарина и в сквере у администрации Ленинского района. Стоимость работ превысит 1,3 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что сквере имени Титова оборудуют спортивную площадку.