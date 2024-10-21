В двух скверах на территории Ленинского района Ижевска оборудуют системы видеонаблюдения

Стоимость работ составит более 1,3 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Два сквера в Ленинском районе Ижевска обеспечат системами видеонаблюдения. Завершён поиск подрядчика. Работы продлятся до конца ноября, следует из документов на портале госзакупок.
Камеры наружного наблюдения появятся в сквере имени Алексея Титова на улице Гагарина и в сквере у администрации Ленинского района. Стоимость работ превысит 1,3 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что сквере имени Титова оборудуют спортивную площадку.