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В двух скверах на территории Ленинского района Ижевска оборудуют системы видеонаблюдения

13:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В двух скверах на территории Ленинского района Ижевска оборудуют системы видеонаблюдения
13:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность
Источник фото: Владислава Глухотько на Unsplash
99
0

Стоимость работ составит более 1,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Два сквера в Ленинском районе Ижевска обеспечат системами видеонаблюдения. Завершён поиск подрядчика. Работы продлятся до конца ноября, следует из документов на портале госзакупок. 

Камеры наружного наблюдения появятся в сквере имени Алексея Титова на улице Гагарина и в сквере у администрации Ленинского района. Стоимость работ превысит 1,3 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что сквере имени Титова оборудуют спортивную площадку

13:50, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#безопасность