Глава челябинского Миасса похвастался новыми унитазами без перегородок в школе

Мэр подвергся критике в соцсетях.

Миасс. Россия. Мэр города Миасс в Челябинской области подвергся критике в соцсетях из-за своего поста про новые туалеты в сельской школе. Об этом сообщает ИА «Regnum».

В конце предыдущего учебного года мэр Миасса Григорий Тонких после схода в посёлке Северные печи осмотрел здание школы №23. Его возмутило состояние туалета, где вместо унитазов в полу были отверстия в полу. Тонких поручил главе городского управления образования принять меры.

Унитазы установили, и глава города написал об этом на своей странице в Instagram.

«Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза Дети будут приятно удивлены изменениям», — написал мэр.

Однако земляки не оценили стараний чиновника. Одним не понравилось, что между унитазами нет перегородок, другим, что глава города хвастается установкой унитазов. Многие отметили, что для мэра города — это не причина для гордости.