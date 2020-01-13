Глава челябинского Миасса похвастался новыми унитазами без перегородок в школе

Мэр подвергся критике в соцсетях.
Миасс. Россия. Мэр города Миасс в Челябинской области подвергся критике в соцсетях из-за своего поста про новые туалеты в сельской школе. Об этом сообщает ИА «Regnum».
В конце предыдущего учебного года мэр Миасса Григорий Тонких после схода в посёлке Северные печи осмотрел здание школы №23. Его возмутило состояние туалета, где вместо унитазов в полу были отверстия в полу. Тонких поручил главе городского управления образования принять меры.
Унитазы установили, и глава города написал об этом на своей странице в Instagram.
«Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза Дети будут приятно удивлены изменениям», — написал мэр.
Однако земляки не оценили стараний чиновника. Одним не понравилось, что между унитазами нет перегородок, другим, что глава города хвастается установкой унитазов. Многие отметили, что для мэра города — это не причина для гордости.
В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета. Дал распоряжение начальнику Управления образования Анне Овсянниковой принять меры. Средства были изысканы, и на сегодняшний день в туалете установлены четыре новых унитаза. Замдиректора по учебной части Наталья Боброва поблагодарила за содействие и отметила, что в школе обучается 92 ребёнка, с понедельника начнется новый учебный год. Дети будут приятно удивлены изменениям.
51 Likes, 102 Comments - Григорий Михайлович Тонких (@glava_miass) on Instagram: "В конце прошлого учебного года я провел сход жителей поселка Северные печи. После мероприятия..."