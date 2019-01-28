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Саратовскую чиновницу уволили за отправку учителей на уборку снега в мороз

13:45, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
13:45, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#погода\n#город\n#уборка снега\n#увольнения\n#снег\n#учителя\n#зима\n#Саратов
Фото: Pixabay
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Глава города назвал свое решение уроком.

Саратов. Саратовская область. Глава Саратова уволил чиновницу, ответственную за субботник с участием учителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ранее в СМИ появились сообщения, что педагогов «попросили» убрать снег с территорий школы №95 в рамках субботника.

Тогда в администрации отметили, что несмотря на отмену уроков для школьников из-за непогоды, для учителей неделя остается рабочей, пишет RT со ссылкой на КП.

Напомним, Саратов буквально утопает в снегу. Отменены занятия, по городу не ходят трамваи, снежные заносы и метель увеличили количество аварий.  

В четверг на Саратов обрушился очередной снегопад. Дворники оказались не в состоянии справиться с уборкой, поэтому руководство школы приняло решение «выгнать» на субботник учителей.

В администрации тогда отметили, что работы по очистке не заняли более часа.

По итогам проверки администрации по факту задействования учителей в уборке территории уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района, а также объявили выговоры заместителю главы администрации района по социальной сфере и директору школы.

Глава Саратова Михаил Исаев назвал свое решение уроком «как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом», - говорится на сайте города.

 

13:45, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
111
0
#погода\n#город\n#уборка снега\n#увольнения\n#снег\n#учителя\n#зима\n#Саратов

 

 

 


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