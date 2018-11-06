Около 20 белых медведей с медвежатами окружили село на Чукотке

Иногда животные заходят в населенный пункт.

Рыркайпий. Чукотка. Около 20 белых медведей с медвежатами окружили село Рыркайпий на Чукотке. Об этом пишет «Газета.ру».

Иногда группа животных заходит в населенный пункт «из любопытства».

«Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства», — пояснила уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

Сейчас специальный патруль отпугивает медведей от людей с помощью шумовых устройств. Местные жители организовали кормовые пункты, куда приносят туши мертвых моржей, чтобы хищники не искали еду в селе.