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Около 20 белых медведей с медвежатами окружили село на Чукотке

12:40, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:40, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
219
0
#миграция\n#Чукотка\n#медведи
Фото: pxhere.com
219
0

Иногда животные заходят в населенный пункт.

Рыркайпий. Чукотка. Около 20 белых медведей с медвежатами окружили село Рыркайпий на Чукотке. Об этом пишет «Газета.ру».

Иногда группа животных заходит в населенный пункт «из любопытства».

«Они ждут, когда придут или встанут льды. Белые медведи, если и заходят в село, то по причине обычного любопытства», — пояснила уполномоченный главы администрации села Евгения Малахова.

Сейчас специальный патруль отпугивает медведей от людей с помощью шумовых устройств. Местные жители организовали кормовые пункты, куда приносят туши мертвых моржей, чтобы хищники не искали еду в селе.

12:40, 06 ноября, 2018
Дарья Снидкова
219
0
#миграция\n#Чукотка\n#медведи

 

 

 


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