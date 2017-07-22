В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

Жители города поделились фотографиями в соцсетях.

Санкт-Петербург. Жители Санкт-Петербурга выложили в социальных сетях фотографии града, который прошел в северной столице 22 июля. На снимках видно, что асфальт покрыт снежной кашей, а в некоторых местах образовались настоящие сугробы.

Гарипова on Twitter Тем временем в Питере 22 июля сугробы

Град начал таять и некоторые улицы города затопило.

Прогноз погоды на ближайшие дни петербуржцев вряд ли обрадует: синоптики предсказывают им каждодневные осадки и в среднем невысокую для июля температуру около +20 градусов по Цельсию. Только в последних числах месяца ожидается потепление до + 25 градусов, но оно, если верить прогнозам, окажется кратковременным (пара дней) и также будет сопровождаться ливневыми дождями.