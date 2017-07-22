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      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      21:29, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      224
      0
      #погода\n#Санкт-Петербург\n#Град\n#снег
      Фото: twitter.com/Vnechay
      224
      0

      Жители города поделились фотографиями в соцсетях.

      Санкт-Петербург. Жители Санкт-Петербурга выложили в социальных сетях фотографии града, который прошел в северной столице 22 июля. На снимках видно, что асфальт покрыт снежной кашей, а в некоторых местах образовались настоящие сугробы.

      Гарипова on Twitter

      Тем временем в Питере 22 июля сугробы

      Град начал таять и некоторые улицы города затопило.

      Прогноз погоды на ближайшие дни петербуржцев вряд ли обрадует: синоптики предсказывают им каждодневные осадки и в среднем невысокую для июля температуру около +20 градусов по Цельсию. Только в последних числах месяца ожидается потепление до + 25 градусов, но оно, если верить прогнозам, окажется кратковременным (пара дней) и также будет сопровождаться ливневыми дождями.

      21:29, 22 июля, 2017
      Диана Ворончихина
      224
      0
      #погода\n#Санкт-Петербург\n#Град\n#снег

       

       

       

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